Сімейна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Дніпро, бульв. Слави, 28 Всього: упаковка (1) 38,16 грн Забронювати

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Кам'янське, просп. Свободи, 59 Всього: упаковка (1) 38,41 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Першотравенськ, вул. Незалежності, 3 Всього: упаковка (2) 38,41 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Харків, вул. Героїв Праці, 17 Всього: упаковка (2) 40,39 грн Забронювати