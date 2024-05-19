Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Сімейна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Дніпро, бульв. Слави, 28 Всього: упаковка (1) 38,41 грн Забронювати

Мiська сiмейна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Красноград, м-н 3-й, 31 Всього: упаковка (1) 40,33 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Харків, вул. Героїв Праці, 17 Всього: упаковка (3) 40,39 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Харків, просп. Ювілейний, 94-А Всього: упаковка (1) 40,39 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, 22 Всього: упаковка (2) 40,39 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Першотравенськ, вул. Незалежності, 3 Всього: упаковка (1) 40,39 грн Забронювати