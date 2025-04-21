Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
438,98
Економія при броні: -23,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,90
Економія при броні: -37,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
427,60
Економія при броні: -46,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
432,59
Економія при броні: -16,68 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
444,25
Економія при броні: -28,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
398,79
Економія при броні: -17,79 грн