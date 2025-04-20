Львів (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
445,09
Економія при броні: -29,18 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
427,60
Економія при броні: -50,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
427,60
Економія при броні: -50,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
439,69
Економія при броні: -23,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
439,40
Економія при броні: -23,49 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,70
Економія при броні: -41,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
427,60
Економія при броні: -50,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,70
Економія при броні: -41,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
440,45
Економія при броні: -24,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
427,60
Економія при броні: -50,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
441,45
Економія при броні: -25,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн