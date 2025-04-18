Харків (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
433,12
Економія при броні: -16,62 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
441,94
Економія при броні: -18,47 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
433,91
Економія при броні: -17,41 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
498,56
Економія при броні: -23,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
440,94
Економія при броні: -24,44 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг