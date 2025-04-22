Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,90
Економія при броні: -31,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,70
Економія при броні: -31,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
443,87
Економія при броні: -27,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
445,17
Економія при броні: -29,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,70
Економія при броні: -31,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
438,86
Економія при броні: -22,95 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,70
Економія при броні: -31,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
431,75
Економія при броні: -15,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
451,94
Економія при броні: -27,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,70
Економія при броні: -31,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
418,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
443,83
Економія при броні: -27,92 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг
432,80
Економія при броні: -16,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Міотил таблетки 8 мг блістер №14
Фармацевтична Компанія Фармберг