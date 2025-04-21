Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
261,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
261,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,89
Економія при броні: -9,77 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
178,60
Економія при броні: -29,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
261,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
261,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,99
Економія при броні: -7,86 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
261,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,18
Економія при броні: -7,06 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
261,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
261,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
261,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
261,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
261,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,71
Економія при броні: -8,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,12
Економія при броні: -12,00 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
261,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
261,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
261,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
261,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,86
Економія при броні: -12,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
174,00
Економія при броні: -25,20 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
261,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
261,30 грн