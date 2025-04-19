Львів (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,28
Економія при броні: -12,15 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
277,92
Економія при броні: -18,22 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
289,40
Економія при броні: -49,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
274,56
Економія при броні: -14,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
289,40
Економія при броні: -49,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,03
Економія при броні: -32,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
281,34
Економія при броні: -15,67 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
182,90
Економія при броні: -31,90 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
182,90
Економія при броні: -31,90 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
178,40
Економія при броні: -27,40 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Бортнянського, 28
1.3 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
289,40
Економія при броні: -49,30 грн