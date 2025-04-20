Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
174,00
Економія при броні: -23,30 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
248,97
Економія при броні: -13,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
230,45
Економія при броні: -12,54 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,81
Економія при броні: -8,68 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
354,22
Економія при броні: -16,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
182,31
Економія при броні: -6,19 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,38
Економія при броні: -3,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,49
Економія при броні: -8,37 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
353,34
Економія при броні: -16,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,95
Економія при броні: -12,83 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,54
Економія при броні: -12,41 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,48
Економія при броні: -8,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,07
Економія при броні: -10,94 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,97
Економія при броні: -12,85 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
281,85
Економія при броні: -19,17 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,60
Економія при броні: -6,47 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн