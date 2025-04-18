Харків (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
178,40
Економія при броні: -24,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
227,19
Економія при броні: -9,28 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн