Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
277,17
Економія при броні: -17,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,51
Економія при броні: -12,39 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
189,55
Економія при броні: -12,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,87
Економія при броні: -4,47 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,92
Економія при броні: -3,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
199,78
Економія при броні: -8,74 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
340,24
Економія при броні: -14,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
280,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,75
Економія при броні: -11,62 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
296,24
Економія при броні: -18,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Лірам таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,80 грн
Лірам таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
273,35
Економія при броні: -10,67 грн