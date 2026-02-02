Одеса
Куралін (Curalin)
Куралін (Curalin)
Одеса
(адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
5.2 км
Куралін (Curalin) капсули №90
CuraLife
1595,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
5.8 км
Куралін (Curalin) капсули №90
CuraLife
1595,00
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Рудницького Степана, 6-А
435.4 км
Куралін (Curalin) капсули №90
CuraLife
1595,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г
437.5 км
Куралін (Curalin) капсули №90
CuraLife
1595,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Тростянецька, 1-А
437.8 км
Куралін (Curalin) капсули №90
CuraLife
1595,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Антоновича, 165
438.1 км
Куралін (Curalin) капсули №180
CuraLife
2860,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
439.0 км
Куралін (Curalin) капсули №90
CuraLife
1595,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:45
Ірпінь, вул. Центральна, 2
450.6 км
Куралін (Curalin) капсули №90
CuraLife
1595,00
грн
Забронювати
