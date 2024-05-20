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SVR ЦІКАВІТ ПЛЮС КРЕМ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ І ПОДРАЗНЕНОЇ ШКІРИ 40 мл - Одеса (871754) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Валерія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
458,80 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
458,80 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
458,80 грн
Зарина
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Корольова Академіка, 34-А
Всього: упаковка (1)
458,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
488,04
Економія: -64,95 грн
423,09 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
465,75
Економія: -13,97 грн
451,78 грн
В інших містах:
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
458,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
Всього: упаковка (1)
453,38
Економія: -43,68 грн
409,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
444,00
Економія: -71,00 грн
373,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -56,00 грн
373,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (2)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -56,00 грн
373,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
487,85
Економія: -36,06 грн
451,79 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 248-Б
Всього: упаковка (1)
420,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 113
Всього: упаковка (2)
420,65 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
465,75
Економія: -13,97 грн
451,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
Всього: упаковка (1)
457,58 грн