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SVR ЦІКАВІТ ПЛЮС КРЕМ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ І ПОДРАЗНЕНОЇ ШКІРИ 40 мл - Львів (871754) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
481,33
Економія: -31,39 грн
449,94 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
420,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (1)
420,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
420,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
457,58 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (1)
420,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 27-А
Всього: упаковка (1)
420,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (2)
420,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (2)
420,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
420,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (1)
420,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
420,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 37-Б
Всього: упаковка (1)
420,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 7
Всього: упаковка (1)
420,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Славута, вул. Соборності, 20
Всього: упаковка (1)
418,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
457,58 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
396,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
Всього: упаковка (1)
457,58 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 113
Всього: упаковка (2)
420,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 248-Б
Всього: упаковка (1)
420,65 грн