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SVR ЦІКАВІТ ПЛЮС КРЕМ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ І ПОДРАЗНЕНОЇ ШКІРИ 40 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (871754) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
486,65
Економія: -82,54 грн
404,11 грн
В інших містах:
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
444,00
Економія: -71,00 грн
373,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -56,00 грн
373,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -56,00 грн
373,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
Всього: упаковка (1)
460,07
Економія: -50,37 грн
409,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (1)
484,24
Економія: -42,63 грн
441,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
481,42
Економія: -31,48 грн
449,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
465,75
Економія: -13,97 грн
451,78 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
465,75
Економія: -13,97 грн
451,78 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
465,75
Економія: -13,97 грн
451,78 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (2)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
494,79
Економія: -43,00 грн
451,79 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
458,80 грн