Київ
Ємність для забору калу Тірамед (Vessel for stool collection Tiramed)

Ємність для забору калу Тірамед (Vessel for stool collection Tiramed)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
62.3 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
65.5 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
68.6 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,60 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
136.7 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
288.6 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Іллінська, 35
341.3 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Головна, 200
686.0 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
717.4 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
840.6 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,60 грн
Аптека
Відчинено
Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
841.1 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
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