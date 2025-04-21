Київ
Ємність для забору калу Тірамед (Vessel for stool collection Tiramed)

Ємність для забору калу Тірамед (Vessel for stool collection Tiramed)

Вінниця (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
215.6 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
224.0 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
259.6 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
326.1 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,60 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
385.5 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
484.7 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 00:00
Суми, вул. Іллінська, 35
485.7 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
486.7 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,60 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
488.4 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека
Відчинено
Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
347.4 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
ГоловнаКошикОбране