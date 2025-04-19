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Ємність для забору калу Тірамед (Vessel for stool collection Tiramed)
Ємність для забору калу Тірамед (Vessel for stool collection Tiramed)
Одеса
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
255.4 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
344.6 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
389.9 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
391.3 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
394.3 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,60
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
407.4 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
565.5 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 35
576.5 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
613.9 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,60
грн
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Аптека
Відчинено
Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
683.3 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
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