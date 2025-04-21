Київ
Ємність для забору калу Тірамед (Vessel for stool collection Tiramed)

Ємність для забору калу Тірамед (Vessel for stool collection Tiramed)

Миколаїв (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
149.1 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
279.1 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
280.9 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
282.0 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
285.3 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,60 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Головна, 200
475.3 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Іллінська, 35
487.2 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
588.0 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
665.6 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,60 грн
Аптека
Відчинено
Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
711.2 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
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