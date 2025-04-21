Київ
Ємність для забору калу Тірамед (Vessel for stool collection Tiramed)

Ємність для забору калу Тірамед (Vessel for stool collection Tiramed)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
3.6 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
В містах поряд
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
133.5 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
135.4 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
137.7 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,60 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
196.5 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 00:00
Суми, вул. Іллінська, 35
349.1 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
553.2 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
600.1 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
713.3 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,60 грн
Аптека
Відчинено
Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
724.9 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
ГоловнаКошикОбране