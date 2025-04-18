Київ
Ємність для забору калу Тірамед (Vessel for stool collection Tiramed)

Ємність для забору калу Тірамед (Vessel for stool collection Tiramed)

Харків (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Іллінська, 35
145.6 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
191.0 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,60 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
195.5 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
196.5 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
306.7 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
313.9 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
713.4 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Головна, 200
772.6 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
872.3 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,60 грн
Аптека
Відчинено
Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
824.5 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
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