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Ємність для забору калу Тірамед (Vessel for stool collection Tiramed)
Ємність для забору калу Тірамед (Vessel for stool collection Tiramed)
Дніпро
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Доступно в 3 аптеках у Дніпро
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.7 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
6.1 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,60
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
8.9 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
134.9 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
238.0 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 35
272.7 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Головна, 200
665.5 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
673.3 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
806.2 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
11,60
грн
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Аптека
Відчинено
Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
795.3 км
Ємність для забору калу Tiramed №1
Гемопласт
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