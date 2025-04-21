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Ємність для біологічних рідин Тірамед (Vessel for biological fluids Tiramed)
Ємність для біологічних рідин Тірамед (Vessel for biological fluids Tiramed)
Вінниця
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
215.6 км
Ємність для біологічних рідин Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,50
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
326.1 км
Ємність для біологічних рідин Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
385.5 км
Ємність для біологічних рідин Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
7,30
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
486.7 км
Ємність для біологічних рідин Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30
грн
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Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 44
320.0 км
Ємність для біологічних рідин Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
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