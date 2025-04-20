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Ємність для біологічних рідин Тірамед (Vessel for biological fluids Tiramed)

Ємність для біологічних рідин Тірамед (Vessel for biological fluids Tiramed)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 1 аптеках у Львів
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
5.8 км
Ємність для біологічних рідин Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30 грн
В містах поряд
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
225.2 км
Ємність для біологічних рідин Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,50 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
713.9 км
Ємність для біологічних рідин Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
7,30 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
815.6 км
Ємність для біологічних рідин Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30 грн
Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 44
544.2 км
Ємність для біологічних рідин Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
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