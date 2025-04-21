Київ
Ємність для біологічних рідин Тірамед (Vessel for biological fluids Tiramed)

Ємність для біологічних рідин Тірамед (Vessel for biological fluids Tiramed)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
3.6 км
Ємність для біологічних рідин Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
7,30 грн
В містах поряд
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
137.7 км
Ємність для біологічних рідин Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
553.2 км
Ємність для біологічних рідин Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,50 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
713.3 км
Ємність для біологічних рідин Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30 грн
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