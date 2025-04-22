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Ємність для біологічних рідин Тірамед (Vessel for biological fluids Tiramed)
Ємність для біологічних рідин Тірамед (Vessel for biological fluids Tiramed)
Чернігів
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Доступно в 1 аптеках у Чернігів
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Фармсвіт здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
Ємність для біологічних рідин Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
В містах поряд
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
424.9 км
Ємність для біологічних рідин Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
7,30
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
430.9 км
Ємність для біологічних рідин Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Головна, 200
524.9 км
Ємність для біологічних рідин Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,50
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
543.6 км
Ємність для біологічних рідин Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30
грн
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