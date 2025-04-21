Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
326,11
Економія при броні: -54,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
605,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
650,91
Економія при броні: -110,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
605,10 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
640,60
Економія при броні: -90,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
322,36
Економія при броні: -52,18 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
641,43
Економія при броні: -101,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
322,00
Економія при броні: -46,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
605,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
649,67
Економія при броні: -109,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
646,33
Економія при броні: -106,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
322,00
Економія при броні: -46,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
323,63
Економія при броні: -53,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
658,72
Економія при броні: -119,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
605,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
605,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
605,10 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
644,00
Економія при броні: -93,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
644,00
Економія при броні: -93,70 грн