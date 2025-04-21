Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
663,98
Економія при броні: -60,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
629,30
Економія при броні: -79,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
663,11
Економія при броні: -59,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
640,80
Економія при броні: -91,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
651,42
Економія при броні: -82,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
644,22
Економія при броні: -75,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
605,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
644,00
Економія при броні: -94,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
644,00
Економія при броні: -94,40 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
638,64
Економія при броні: -35,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
605,10 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
664,05
Економія при броні: -89,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
629,00
Економія при броні: -79,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
671,21
Економія при броні: -67,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
629,00
Економія при броні: -79,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
654,63
Економія при броні: -51,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
659,97
Економія при броні: -85,41 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
653,75
Економія при броні: -79,19 грн