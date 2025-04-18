Харків (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
640,69
Економія при броні: -82,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
653,05
Економія при броні: -64,49 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
605,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
651,92
Економія при броні: -63,77 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
645,93
Економія при броні: -100,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
651,95
Економія при броні: -106,53 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
605,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
654,12
Економія при броні: -81,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
658,77
Економія при броні: -85,84 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
651,74
Економія при броні: -48,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
656,43
Економія при броні: -52,47 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
330,96
Економія при броні: -29,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Інестін таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
321,75
Економія при броні: -46,50 грн