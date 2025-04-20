Девакс сквален (Dewax squalene)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
210,72
Економія при броні: -35,46 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
203,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
203,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
203,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
208,17
Економія при броні: -22,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
203,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
203,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
203,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
203,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
203,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
200,90
Економія при броні: -24,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
208,53
Економія при броні: -22,67 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
203,50 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
200,90
Економія при броні: -24,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
203,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
203,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
203,50 грн