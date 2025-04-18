Девакс сквален (Dewax squalene)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 379 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
212,10
Економія при броні: -38,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
219,40
Економія при броні: -58,11 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
218,50
Економія при броні: -56,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
209,71
Економія при броні: -35,36 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
212,42
Економія при броні: -10,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
203,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
211,18
Економія при броні: -36,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
203,50 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
218,50
Економія при броні: -56,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
203,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
203,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
210,34
Економія при броні: -8,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
203,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
203,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
203,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
209,54
Економія при броні: -8,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Девакс Сквален Засіб гігєнічний для догляду за вухами краплі вушні флакон 10 мл №1
Георг Біосистеми
208,39
Економія при броні: -6,46 грн