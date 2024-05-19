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Sunlife Magnesium + B-Komplex Brausetabletten таблетки шипучі, №17 - Львів (870396) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (20)
219,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (19)
219,86 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (16)
219,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (24)
219,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (11)
220,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (31)
218,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (36)
220,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (24)
210,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (13)
219,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (15)
220,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (23)
219,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (21)
219,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (19)
218,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (25)
218,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (19)
218,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (24)
221,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (31)
218,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (15)
220,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (22)
219,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (33)
220,55 грн