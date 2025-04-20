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Зубна щітка звукова Др. Барманс (Sonic toothbrush Dr.Barman's)
Зубна щітка звукова Др. Барманс (Sonic toothbrush Dr.Barman's)
Львів
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Економна аптека
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Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
113.1 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
892,50
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
180.3 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
847,59
грн
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Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Кобилянської Ольги, 25-А
206.8 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
892,50
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
334.7 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
847,06
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 1
448.1 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
843,27
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
453.5 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
845,31
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
453.9 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
840,83
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
456.7 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
867,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
460.6 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
999,80
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
461.7 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
867,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18-Б
462.3 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
892,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
462.9 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
867,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
463.0 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
842,60
грн
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Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ужвій Наталії, 12
463.3 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
867,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
464.2 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
741,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Калнишевського Петра, 2
465.2 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
821,10
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
465.4 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
845,31
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
467.3 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
867,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
467.3 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
867,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
467.4 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
848,30
грн
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