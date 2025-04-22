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Зубна щітка звукова Др. Барманс (Sonic toothbrush Dr.Barman's)
Зубна щітка звукова Др. Барманс (Sonic toothbrush Dr.Barman's)
Чернігів
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Луценко Анатолія, 27
118.4 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
1071,00
грн
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Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
122.6 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
806,30
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
848,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Калнишевського Петра, 2
123.1 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
892,50
грн
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Аптека вашої сім'ї
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
123.6 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
783,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
123.9 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
892,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
124.9 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
999,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
128.3 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
714,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 1
129.4 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
843,27
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
866,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.0 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
892,50
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
130.0 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
866,30
грн
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Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
130.2 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
892,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
130.3 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
892,50
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
130.6 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
841,75
грн
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Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
131.0 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
783,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
131.3 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
806,30
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
131.8 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
892,50
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
132.1 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
848,35
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
135.5 км
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's) №1
Dentaco AS
806,30
грн
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