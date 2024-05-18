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AGRADO PROF Шампунь для волосся 400 мл кератин - Харків (835212) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
98,79 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
98,44 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
125,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
76,92 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
125,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
98,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
77,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
77,18 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (2)
125,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
97,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (6)
97,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
67,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
98,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
76,73 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (2)
125,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (2)
125,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
125,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
125,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (1)
125,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (1)
125,00 грн