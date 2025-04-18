Київ (адресу не вказано)
Доступно в 435 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гінклор вагінальні супозиторії супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaimpresa
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Гінклор вагінальні супозиторії супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaimpresa
602,20
Економія при броні: -115,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гінклор вагінальні супозиторії супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaimpresa
524,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Гінклор вагінальні супозиторії супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaimpresa
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Гінклор вагінальні супозиторії супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaimpresa
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гінклор вагінальні супозиторії супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaimpresa
524,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гінклор вагінальні супозиторії супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaimpresa
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гінклор вагінальні супозиторії супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaimpresa
549,57
Економія при броні: -26,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гінклор вагінальні супозиторії супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaimpresa
524,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Гінклор вагінальні супозиторії супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaimpresa
524,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гінклор вагінальні супозиторії супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaimpresa
524,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гінклор вагінальні супозиторії супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaimpresa
524,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гінклор вагінальні супозиторії супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaimpresa
545,30
Економія при броні: -58,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гінклор вагінальні супозиторії супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaimpresa
554,01
Економія при броні: -19,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Гінклор вагінальні супозиторії супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaimpresa
557,55
Економія при броні: -76,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Гінклор вагінальні супозиторії супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaimpresa
557,80
Економія при броні: -73,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Гінклор вагінальні супозиторії супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaimpresa
557,80
Економія при броні: -73,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Гінклор вагінальні супозиторії супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaimpresa
524,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Гінклор вагінальні супозиторії супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaimpresa
557,33
Економія при броні: -80,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Гінклор вагінальні супозиторії супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaimpresa
553,15
Економія при броні: -76,82 грн