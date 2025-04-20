Синафлан Форте (Synaflan Forte)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
109,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
109,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
2.7 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
130,00
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
130,00
Економія при броні: -10,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
134,60
Економія при броні: -11,05 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
134,55
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
138,34
Економія при броні: -14,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
109,00
Економія при броні: -9,00 грн