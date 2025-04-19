Синафлан Форте (Synaflan Forte)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
122,35
Економія при броні: -8,02 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
130,00
Економія при броні: -12,10 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,00
Економія при броні: -9,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
129,80
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
124,10
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
129,40
Економія при броні: -11,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
130,00
Економія при броні: -12,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,00
Економія при броні: -9,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
130,00
Економія при броні: -12,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
130,00
Економія при броні: -12,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,00
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ