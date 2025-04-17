Синафлан Форте (Synaflan Forte)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 544 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
130,00
Економія при броні: -7,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
130,00
Економія при броні: -7,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
131,60
Економія при броні: -18,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
132,36
Економія при броні: -8,08 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
115,80
Економія при броні: -15,99 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
136,71
Економія при броні: -7,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
123,60
Економія при броні: -1,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
120,05
Економія при броні: -3,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
115,80
Економія при броні: -15,99 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
116,50
Економія при броні: -3,08 грн