Синафлан Форте (Synaflan Forte)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
136,76
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
109,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
136,81
Економія при броні: -7,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
122,25
Економія при броні: -5,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
121,95
Економія при броні: -5,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
138,79
Економія при броні: -9,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
138,63
Економія при броні: -9,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
128,70
Економія при броні: -11,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
132,38
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
109,00
Економія при броні: -11,00 грн