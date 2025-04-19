Синафлан Форте (Synaflan Forte)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 200 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
137,94
Економія при броні: -8,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,00
Економія при броні: -8,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10
Економія при броні: -9,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
135,64
Економія при броні: -9,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
137,30
Економія при броні: -7,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,00
Економія при броні: -8,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
133,77
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
134,25
Економія при броні: -7,88 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
136,74
Економія при броні: -7,38 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
136,87
Економія при броні: -7,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
130,91
Економія при броні: -4,54 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
134,79
Економія при броні: -5,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
136,19
Економія при броні: -6,83 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
136,02
Економія при броні: -6,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарниця ФФ
127,10 грн