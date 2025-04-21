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Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
110.3 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 8
116.3 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 07:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
130.8 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Відчиняється о 08:00
Звягель, пл. Лесі Українки, 15
163.1 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,02
грн
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
197.3 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,44
грн
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Відчиняється о 08:00
Збараж, вул. Січових Стрільців, 1-Г
202.1 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,09
грн
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Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Скальда Сергія, 13-Б
216.3 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
258.3 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Надпільна, 353
259.8 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,23
грн
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Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 77/1
260.5 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 305
260.8 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 58
288.4 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,09
грн
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Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Привокзальна, 7/2
299.8 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,37
грн
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Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Соборна, 123
301.0 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Відчиняється о 07:00
Калуш, вул. Каракая, 28-А
302.3 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,88
грн
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
318.4 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
329.1 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,09
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
342.1 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
342.2 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Відчиняється о 08:00
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
351.4 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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