Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 82
12.5 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
13.2 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 3-З/1
42.1 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Єланець, вул. Соборна, 123
160.8 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, вул. Покровська, 77-А
191.2 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 58
256.1 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
342.4 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Черкаси, вул. Надпільна, 353
343.3 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 305
343.7 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Черкаси, вул. Володимира Великого, 77/1
344.2 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Кременчук, перех. Свободи / Бойка, 92/17
355.0 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
373.5 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чернівці, вул. Скальда Сергія, 13-Б
408.1 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
428.8 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
439.9 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Житомир, просп. Миру, 8
448.1 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
448.2 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 44
448.9 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Збараж, вул. Січових Стрільців, 1-Г
507.6 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Звягель, пл. Лесі Українки, 15
509.2 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс