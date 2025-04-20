Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
4.1 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
22.1 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яворів, пл. Ринок, 20/16
46.6 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 18-В
69.2 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Калуш, вул. Каракая, 28-А
94.2 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Збараж, вул. Січових Стрільців, 1-Г
127.9 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 25
184.8 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
219.6 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Скальда Сергія, 13-Б
224.7 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, пл. Лесі Українки, 15
269.7 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 8
333.3 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
434.0 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
467.9 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Привокзальна, 7/2
509.8 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
542.9 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
579.8 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Надпільна, 353
581.3 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 77/1
581.8 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 305
582.2 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ізмаїл, вул. Покровська, 77-А
617.1 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс