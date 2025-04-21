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Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 58
106.3 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,09
грн
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Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Соборна, 123
117.0 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, перех. Свободи / Бойка, 92/17
131.9 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 305
194.7 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Надпільна, 353
195.1 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,23
грн
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Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 77/1
195.5 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
195.5 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
205.0 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 44
205.8 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,09
грн
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
244.9 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
245.7 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Відчиняється о 07:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 3-З/1
299.0 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 07:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
322.5 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
350.3 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,44
грн
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
426.0 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 8
434.6 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Привокзальна, 7/2
443.6 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,37
грн
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Відчиняється о 07:00
Ізмаїл, вул. Покровська, 77-А
449.0 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,09
грн
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Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
498.5 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, пл. Лесі Українки, 15
513.6 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,02
грн
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