Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
12.1 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Полтава, вул. Соборності, 44
129.9 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
130.2 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кременчук, перех. Свободи / Бойка, 92/17
226.4 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 305
305.8 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Черкаси, вул. Володимира Великого, 77/1
306.0 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Черкаси, вул. Надпільна, 353
306.8 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
308.3 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 58
330.7 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 10
387.4 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
410.5 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Єланець, вул. Соборна, 123
410.5 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Славутич, пл. Привокзальна, 7/2
421.8 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
442.7 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Житомир, просп. Миру, 8
543.1 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
553.5 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 82
554.2 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 3-З/1
608.5 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Звягель, пл. Лесі Українки, 15
616.0 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
666.3 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Збараж, вул. Січових Стрільців, 1-Г
751.4 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс