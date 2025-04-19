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Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
128.5 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 44
129.2 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,09
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, перех. Свободи / Бойка, 92/17
132.3 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 58
197.2 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,09
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 305
236.3 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 77/1
236.9 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Надпільна, 353
237.1 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,23
грн
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Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
238.3 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Єланець, вул. Соборна, 123
246.2 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
376.2 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
377.0 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Зачиняється о 21:30
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
386.4 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
389.1 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,44
грн
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Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
427.4 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 3-З/1
429.6 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Славутич, пл. Привокзальна, 7/2
453.5 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,37
грн
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Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 8
500.2 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, вул. Покровська, 77-А
579.7 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,09
грн
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Зачиняється о 21:00
Звягель, пл. Лесі Українки, 15
579.9 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
20,02
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
590.7 км
Засіб антисептичний "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
19,74
грн
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