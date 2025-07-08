Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Кораргінін капсули №30
Форсаж Плюс
416,52
Економія при броні: -16,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Кораргінін капсули №30
Форсаж Плюс
415,12
Економія при броні: -14,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Голего Миколи, 2
5.9 км
Кораргінін капсули №30
Форсаж Плюс
419,21
Економія при броні: -19,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
6.3 км
Кораргінін капсули №30
Форсаж Плюс
420,17
Економія при броні: -19,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
Кораргінін капсули №30
Форсаж Плюс
428,73
Економія при броні: -27,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
7.0 км
Кораргінін капсули №30
Форсаж Плюс
415,56
Економія при броні: -33,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
8.1 км
Кораргінін капсули №30
Форсаж Плюс
414,23
Економія при броні: -31,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
8.2 км
Кораргінін капсули №30
Форсаж Плюс
415,28
Економія при броні: -14,86 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
8.4 км
Кораргінін капсули №30
Форсаж Плюс
423,67
Економія при броні: -23,05 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Кораргінін капсули №30
Форсаж Плюс
372,00
Економія при броні: -44,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Кораргінін капсули №30
Форсаж Плюс
372,00
Економія при броні: -38,40 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
Кораргінін капсули №30
Форсаж Плюс
357,00
Економія при броні: -23,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1-А
15.3 км
Кораргінін капсули №30
Форсаж Плюс
429,82
Економія при броні: -106,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
15.5 км
Кораргінін капсули №30
Форсаж Плюс
419,73
Економія при броні: -37,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
20.4 км
Кораргінін капсули №30
Форсаж Плюс
416,52
Економія при броні: -16,51 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
Кораргінін капсули №30
Форсаж Плюс
357,00
Економія при броні: -23,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Головатого, 20
31.3 км
Кораргінін капсули №30
Форсаж Плюс
357,00
Економія при броні: -23,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
58.9 км
Кораргінін капсули №30
Форсаж Плюс
135,16
Економія при броні: -7,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 28
59.8 км
Кораргінін капсули №30
Форсаж Плюс
131,89
Економія при броні: -4,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 41
59.9 км
Кораргінін капсули №30
Форсаж Плюс
428,21
Економія при броні: -45,67 грн