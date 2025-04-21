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Алкозеро (Alkozero)
Алкозеро (Alkozero)
Миколаїв
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Відчиняється за 8 хв
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
66.3 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
116,00
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Южне, просп. Миру, 19-Е
75.2 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
98,60
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
75.4 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
98,60
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Южне, просп. Миру, 13/5
75.5 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
98,60
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
76.0 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
98,60
грн
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Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
96.4 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
98,60
грн
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Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
97.4 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
98,60
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
97.4 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
98,60
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
97.5 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
98,60
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
97.5 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
98,60
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
98,60
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
98.0 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
98,60
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
98.0 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
98,60
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 119
98.2 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
98,60
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
98.2 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
98,60
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
98.5 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
98,60
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
98.5 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
98,60
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 98
98.6 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
98,60
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
98.8 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
98,60
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
98.9 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
98,60
грн
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