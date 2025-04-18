Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Київ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Острозьких Князів, 83
132.9 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
157.6 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
159.4 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Пулини, вул. Незалежності, 6-А
159.5 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
169.9 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
190.7 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корець, пл. Київська, 11
237.6 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Карпилівка, вул. Жежука, 1-Б
246.0 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
246.3 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
247.3 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
249.1 км
Alcozero порошок для перорального застосування саше №2
Бобокало Сергій Вікторович